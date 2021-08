Bardet remporte la 14ème étape, Eiking toujours en rouge

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour l'arrivée de la très haute montagne, la victoire s'est décidée entre les membres d'une échappée qui aura pris les devants assez tôt. Finalement, c'est Romain Bardet qui a levé les bras en solitaire sur la 14ème étape en haut du Pico Villuercas avec 44" d'avance sur le duo Herrada-Vine. Les deux Français Clément Champoussin et Nicolas Prodhomme ont quant à eux pris de belles 5ème et 9ème places. Au général, aucun changement de position n'est à signaler même si le maillot rouge Odd Christian Eiking a perdu 20" sur Primoz Roglic (3ème, +1'36") et les autres favoris et même 24" sur Miguel Angel Lopez (5ème, +3'04"). Guillaume Martin est toujours le dauphin du Norvégien avec 54" de retard. Par ailleurs, Romain Bardet réalise un joli coup double puisqu'il portera la maillot blanc à pois bleus de meilleur grimpeur demain.