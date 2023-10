Barclays recule après les propos de son DG sur les perspectives du secteur bancaire

LONDRES (Reuters) - Barclays recule jeudi en Bourse à mi-séance, plusieurs sources attribuant cette baisse aux déclarations du directeur général de la banque sur les perspectives de bénéfices dans le secteur bancaire. A la Bourse de Londres, l'action Barclays abandonne 2,65% à 153,02 pence vers GMT, sous-performant l'indice bancaire européen en repli de 0,07% alors que le Stoxx 600 avance de 0,77%. S'exprimant dans un podcast diffusé mercredi par l'agence Bloomberg, C.S. Venkatakrishnan a déclaré que la stagnation des opérations de fusion-acquisition, l'atténuation de la volatilité sur les marchés et le fait que les taux d'intérêt soient désormais à leur sommet devraient accentuer la pression sur les bénéfices des banques. Selon les analystes, même si ces prédictions ne sont pas spécifiques à Barclays, elles pèsent sur le cours de Bourse de la banque britannique. "Les propos étaient génériques. Mais j'imagine qu'ils résultent en grande partie d'une réflexion sur les perspectives de Barclays", a déclaré Stuart Cole, chef macroéconomiste chez Equiti Capital. "Il ne mettrait pas en garde contre la rentabilité des banques (etc.) si Barclays était en bonne voie pour publier de bons résultats en matière de bénéfices. Il est davantage probable qu'il prépare le marché à des retours globalement pessimistes", a-t-il ajouté. Un investisseur de Barclays, ayant requis l'anonymat, a dit avoir interprété les propos de C.S. Venkatakrishn comme une tentative de préparer le marché à des résultats peu brillants dans la banque d'investissement. Barclays publiera ses résultats du troisième trimestre le 24 octobre. (Reportage Lucy Raitano; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)