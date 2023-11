Barclays prépare un plan d'économies, jusqu'à 2.000 emplois menacés, selon une source

Crédit photo © Reuters

par Sinead Cruise et Lawrence White LONDRES (Reuters) - Barclays prépare un plan de réductions de coûts portant sur jusqu'à un milliard de livres (1,15 milliard d'euros), qui pourrait inclure la suppression de jusqu'à 2.000 emplois, a déclaré à Reuters une source proche du dossier. Les réductions de postes envisagées affecteraient principalement la division Barclays Execution Services, connue en interne sous le nom de "BX". Créée en 2017 pour consolider les fonctions support des deux principales divisions métiers de la banque, la banque de détail au Royaume-Uni et l'international, BX a été conçue pour éliminer les doublons et mettre en œuvre des règles de gestion des risques. Le directeur général, C.S. Venkatakrishnan, examine actuellement les propositions qui pourraient affecter 1.500 à 2.000 emplois si les recommandations sont pleinement mises en œuvre, a déclaré la source. Un porte-parole de Barclays a refusé de commenter. (Reportage Sinead Cruise et Lawrence White, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)