Barclays ne voit plus de hausse de taux de la Fed en janvier

par Subhadeep Chakravarty (Reuters) - Barclays a annoncé mercredi ne plus anticiper un relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) en janvier alors que l'intermédiaire prévoyait jusqu'ici une hausse du coût du crédit aux Etats-Unis de 25 points de base, ce qui aurait porté les taux des fonds fédéraux à 5,50%-5,75%. La banque d'investissement britannique estime que les taux resteront globalement inchangés aux Etats-Unis jusqu'en décembre 2024. Elle s'attend à ce que la Fed ramène l'objectif des taux des fonds fédéraux à 5,00%-5,25% à la fin de 2024 et à 4,00%-4,25% à la fin de 2025. "Nous continuons toutefois à penser que les risques sont orientés à la hausse, avec des hausses de taux probables en 2024, si les progrès en matière de désinflation s'estompent", écrivent les économistes de Barclays dans un rapport sous la direction de Marc Giannoni. Lors de leur dernière réunion de politique monétaire, les responsables de la Fed sont convenus de procéder "avec prudence" et de ne relever les taux d'intérêt que si les progrès en matière de contrôle de l'inflation s'essoufflaient, a montré mardi soir le compte rendu de cette réunion qui s'est tenue du 31 octobre au 1er novembre. A contre-courant de la plupart des grandes banques de Wall Street qui avaient déjà indiqué prévoir un arrêt probable des hausses de taux de la Fed, Barclays avait jusqu'ici maintenu ses prévisions d'un relèvement supplémentaire du loyer de l'argent en janvier 2024 avant l'annonce de ce mercredi. (Reportage Subhadeep Chakravarty; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)