Barclays dévoile un plan restructuration et un rachat d'actions massif

Barclays dévoile un plan restructuration et un rachat d'actions massif













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Barclays a présenté mardi un plan triennal pour relancer le cours de son action, comprenant la restitution de 10 milliards de livres (11,69 milliards d'euros) aux actionnaires, une réduction de ses coûts de 2 milliards de livres et un investissement dans sa banque de détail britannique à haut rendement. Le titre Barclays prenait 5,4% à la Bourse de Londres à 08h36 GMT après la présentation du directeur général C.S. Venkatakrishnan, qui prévoit également des cessions d'actifs. Barclays réorganisera ses divisions commerciales, rendra 10 milliards de livres aux actionnaires entre 2024 et 2026 et restructurera son activité de paiement, a-t-il déclaré. C'est la première fois en près de dix ans que le prêteur britannique actualise sa stratégie, alors que le directeur général tente d'améliorer les résultats du groupe. A lire aussi... Avec l'effondrement du cours de Bourse de Barclays, dont la valorisation est l'une des plus faibles parmi ses pairs européens, certains investisseurs sont favorables à une réduction des risques du prêteur par la simplification de sa banque d'investissement, a rapporté Reuters au début du mois. Les activités de Barclays seront réorganisées en cinq divisions opérationnelles, permettant une meilleure publication des résultats. L'entreprise a déclaré viser un rendement des capitaux propres tangibles, une mesure clé de la performance, supérieur à 10% en 2024 et à 12% en 2026. Barclays a supprimé 5.000 emplois en 2023, la plupart dans les fonctions de back-office, a déclaré aux journalistes la directrice financière Anna Cross. En termes de résultats, Barclays a fait état d'un bénéfice annuel avant impôts à 6,6 milliards de livres, en baisse par rapport aux 7 milliards de livres enregistrés l'année précédente. Les analystes interrogés par l'entreprise s'attendaient à un bénéfice de 6,7 milliards de livres. Le revenu de la banque de financement et d'investissement a également diminué, de 4%, pour atteindre 12 milliards de livres en 2023, l'activité des clients ayant reculé à la fois sur les marchés et dans les activités de conseil. (Reportage Lawrence White et Iain Withers, version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)