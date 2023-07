Barclays annonce un bénéfice semestriel conforme aux attentes

Barclays annonce un bénéfice semestriel conforme aux attentes













LONDRES, 27 juillet (Reuters) - Barclays a fait état jeudi d'un bénéfice sémestriel conforme aux attentes, ses activités en plein essor dans le domaine de la consommation et des cartes de crédit ayant continué à compenser la chute des revenus de sa banque d'investissement. La banque britannique a fait état d'un bénéfice avant impôts de 4,6 milliards de livres (5,37 milliards d'euros), conforme à la prévision moyenne des analystes s'élevant à 4,5 milliards de livres, et supérieur aux 3,7 milliards de livres enregistrés il y a un an. (Reportage Lawrence White et Iain Withers ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)