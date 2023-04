Barclays affiche un bénéfice supérieur aux attentes au premier trimestre

Barclays affiche un bénéfice supérieur aux attentes au premier trimestre













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Barclays a fait état jeudi d'un bénéfice supérieur aux attentes au premier trimestre, la solide performance de son activité banque de détail ayant compensé la pression exercée sur d'autres secteurs d'activité clés. Le bénéfice avant impôts de la banque britannique a atteint 2,6 milliards de livres (2,93 milliards d'euros), contre 2,2 milliards de livres l'année dernière. Les analystes tablaient en moyenne sur 2,2 milliards de livres, selon un consensus compilé par la société. Les revenus de la division "consommateurs, cartes et paiements" ont augmenté de 47% pour atteindre 1,3 milliard de livres, grâce à la hausse des soldes de cartes de crédit, en partie due à l'acquisition d'un portefeuille du distributeur Gap l'année dernière. La division de la banque d'investissement a connu des résultats plus mitigés, avec des revenus provenant de l'activité de négociation sur les marchés mondiaux en baisse de 8% et des commissions de conseil sur les transactions d'entreprise également en baisse de 7%. (Reportage Lawrence White et Iain Withers ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)