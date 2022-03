Barclays abaisse sa prévision de croissance mondiale, une récession peu probable

24 mars (Reuters) - Une récession économique mondiale est peu probable malgré l'impact de la guerre en Ukraine, a estimé jeudi Barclays, qui a toutefois abaissé sa prévision de croissance pour 2022 à 3,3% contre 4,4% avant le début de l'invasion russe en Ukraine.

La banque britannique, qui a relevé son estimation d'inflation à 5,6% contre 3,2% auparavant, juge que la principale répercussion économique du confit sera un bouleversement de l'offre énergétique et alimentaire.

"La hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires comprimera les salaires réels, entraînant une baisse de la consommation et rendant plus compliqué l'arbitrage croissance/inflation pour les banques centrales", soulignent les économistes de Barclays.

L'offensive de l'armée russe lancée le 24 février dernier a déclenché une envolée des prix matières premières - le baril de Brent ayant franchi il y a deux semaines les 139 dollars pour la première fois depuis 2008 - en alimentant les craintes d'une baisse des stocks de produits alimentaires de première nécessité et une pénurie d'engrais.

Si l'économie de la zone euro sera particulièrement touchée, la croissance aux Etats-Unis et en Chine ne subira qu'un impact limité, estime Barclays. (Reportage Tanvi Mehta à Bangalore, version française Laetitia Volga, édité par Myriam Rivet)