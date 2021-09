Barcelone n’y arrive pas, la Real Sociedad sur le podium

par Adrien Verger (iDalgo)

Trois matchs de Liga se jouaient ce jeudi soir pour le compte de la 6e journée. Barcelone, qui se rendait à Cadix, a laissé encore filer des points dans la course au titre. Dans une rencontre où ils ont fini à 10, les Blaugranas n’ont cadré qu’à deux reprises malgré une possession largement à leur avantage (69%). Au classement, les joueurs du Barça stagnent à la 7e place, à quatre points du podium (avec un match de retard). Cadix est 14e. À Grenade, la Real Sociedad réalise la bonne opération en s’imposant 3-2 grâce notamment à un but en fin de match d’Elustondo (82e). Les joueurs de Pizarro montent sur le podium avec 13 points. Toujours privé de victoire, Grenade est 18e (3 points). Enfin, le Betis a disposé d’Osasuna 3-1 et remonte à la 8e place. Osasuna est 10e.