Barcelone domine la Juventus au Trophée Gamper

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Pour la 56e édition du Trophée Joan Gamper qui clôture la pré-saison du FC Barcelone, les Catalans se sont imposés face à la Juventus de Turin (3-0) au Camp Nou pour leur première sortie sans Lionel Messi. Memphis Depay a ouvert les hostilités sur un bon service de Yusuf Demir (7'). Ce dernier s'est aussi vu refuser un but à cause d'une position de hors-jeu (20'). Après la pause, l'ancien Lyonnais s'est mué en passeur pour Martin Braithwaite qui réalisait le break pour les Blaugranas (57'). La Vieille Dame n'arrivait pas à stopper la machine catalane bien huilée, et les attaquants ont sans cesse buté sur le gardien Neto, auteur d'une prestation impériale. Riqui Puig a conclu le match en beauté (90+2') et les hommes de Ronald Koeman ont pu célébrer leur succès face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo avant d'entamer leur saison face au Real Sociedad la semaine prochaine.