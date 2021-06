Barbora Krejcikova s'impose en finale de Roland-Garros

par Baptiste Marin (iDalgo)

Sur le court Philippe-Chatrier, la Tchèque Barbora Krejcikova a remporté samedi la finale du tableau féminin de Roland-Garros face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova ( 6-1, 2-6, 6-4). Après la perte de son service dans le premier jeu de la rencontre, Krejcikova a aligné six jeux consécutifs pour gagner la première manche (6-1). Mais son adversaire va se ressaisir et revenir dans la partie. Malgré un temps-médical demandé dans le septième jeu, Anastasia Pavlyuchenkova remporte la deuxième manche 6-2 et revient à un set partout. Dans cette dernière manche, Krejcikova va prendre les devants en prenant le service de son adversaire dans le septième jeu. La Tchèque va même s’offrir deux balles de match sur le service de la Russe qui seront sauvées. Sur sa quatrième tentative, Krejcikova, sur son service, ne laisse pas passer cette opportunité et remporte cette dernière manche (6-4). Après ses titres du Grand Chelem en double, Barbora Krejcikova soulève son premier trophée majeur en simple.