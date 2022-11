Baptême du feu diplomatique pour Giorgia Meloni à Bruxelles

BRUXELLES (Reuters) - La présidente du Conseil italien, Georgia Meloni, rencontre jeudi à Bruxelles les dirigeants européens pour sa première visite officielle à l'étranger depuis sa prise de fonctions, une initiative saluée au sein de l'exécutif de l'UE tant les décisions futures de la dirigeante souverainiste préoccupent.

La cheffe de file de l'extrême droite italienne, qui a adouci sa rhétorique nationaliste depuis sa nomination et formé un gouvernement à même de rassurer Bruxelles, doit rencontrer à partir de 15h00 GMT le président du Conseil européen, Charles Michel, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, et celle de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

"Le choix de Bruxelles pour sa première visite à l'étranger est un bon signe et montre l'engagement du nouveau gouvernement à maintenir l'Italie au coeur des institutions européennes", relève un haut responsable de l'UE.

"C'est aussi un message important au regard du soutien à l'Ukraine", ajoute un autre.

Giorgia Meloni, qui affiche son atlantisme, a apporté son soutien à Kyiv dès l'invasion russe du 24 février et a toujours appuyé les sanctions européennes contre Moscou.

C'est sur le plan économique et financier que les craintes se concentrent.

Durant la campagne électorale, la dirigeante de "Fratelli d'Italia", eurosceptique revendiquée, a promis des baisses d'impôts et une hausse des minima sociaux, alors que l'Italie est confrontée à une dette colossale représentant 150% du produit intérieur brut (PIB).

Au sein de l'UE, on redoute que la politique du nouveau gouvernement ne déstabilise un peu plus les finances italiennes et n'affecte la zone euro, dans un contexte économique difficile alourdi par l'inflation et la crise énergétique.

"On attend de sa part qu'elle [Giorgia Meloni] ne ruine pas les finances italiennes", souligne un troisième responsable européen, sous le sceau de l'anonymat.

Le gouvernement italien doit dévoiler vendredi ses prévisions macroéconomiques et son projet de budget.

Giorgia Meloni devrait évoquer jeudi l'adaptation du plan de relance européen à l'inflation galopante, la réforme des règles budgétaires de l'UE, et solliciter un appui communautaire pour les mesures d'aide aux ménages et entreprises italiens en matière énergétique.

L'Italie compte parmi les premiers bénéficiaires du plan de relance européen avec quelque 190 milliards d'euros.

