Banques : Les superviseurs de la BCE "ne voient pas de contagion en zone euro"

(Actualisé avec source, précisions) FRANCFORT, 17 mars (Reuters) - Les superviseurs de la Banque centrale européenne réunis vendredi n'ont pas constaté de contagion aux banques de la zone euro des turbulences du marché à la suite des difficultés de Credit Suisse et de plusieurs banques américaines, a dit une source à Reuters. Les investisseurs se sont inquiétés du risque d'une nouvelle crise bancaire après l'effondrement de Silicon Valley Bank la semaine dernière aux Etats-Unis, suivi de mesures d'aide d'urgence en faveur Credit Suisse et de First Republic Bank, une banque régionale américaine. La source, au fait du programme de la réunion imprévue du Conseil de surveillance prudentielle, a indiqué que les superviseurs ont été informés que les dépôts restaient stables dans les banques de la zone euro et que l'exposition à Credit Suisse était négligeable. Un porte-parole de la BCE n'a pas souhaité faire de commentaire. Les banques de la zone euro disposent toujours d'un excédent de liquidités d'une montant total de 4.000 milliards, qu'elles sont même désireuses de restituer à la BCE maintenant que les emprunts auprès d'elle sont devenus plus coûteux, comme le montrent des données publiées vendredi. Credit Suisse a bénéficié d'un prêt de 50 milliards de francs suisses de la part de la banque centrale suisse, ce qui apaisé les tensions sur les marchés et encouragé la BCE à relever ses taux d'un demi-point de plus jeudi. Plusieurs grandes banques américaines ont volé à la rescousse de First Republic Bank en annonçant qu'elles allaient injecter 30 milliards de dollars dans ses fonds pour éviter un effet domino après la chute soudaine de SVB et Signature. (Francesco Canepa, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)