Banques : Le gouvernement se dit "vigilant", mais la situation est différente de 2008 estime Borne

PARIS (Reuters) - Le gouvernement français est vigilant concernant le secteur bancaire, actuellement chahuté par les déboires de plusieurs établissements, mais la situation est "très différente" de celle de 2008, année marquée par la plus importance crise financière depuis 1929, a déclaré mercredi la Première ministre Elisabeth Borne. "Nous sommes très vigilants mais la situation est très différente de celle que nous avons connue en 2008", a déclaré la cheffe du gouvernement au Sénat. "Depuis de nombreuses règles prudentielles ont été prises pour toutes les banques de la zone euro", a-t-elle rappelé. Le secteur bancaire est secoué en Bourse depuis l'annonce en fin de semaine dernière des difficultés de la banque américaine Silicon Valley Bank (SVB), qui a depuis été fermée. Mercredi, c'est l'annonce par le principal actionnaire de Credit Suisse de son incapacité à fournir une nouvelle aide financière à la banque helvète qui a semé un nouveau vent de panique. La deuxième banque suisse peine à se remettre d'une série de scandales qui a considérablement entamé la confiance des investisseurs et des clients. Elisabeth Borne a indiqué au Sénat que le ministre des Finances, Bruno Le Maire, "aura un contact avec son homologue suisse dans les prochaines heures". Rappelant que Credit Suisse n'est pas soumise à la régulation bancaire européenne, elle a estimé que la situation autour de la banque devait être réglée par les autorités suisses. (Reportage Leigh Thomas, rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)