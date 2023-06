Banque Mondiale: Le nouveau président mise sur le développement et le climat

WASHINGTON (Reuters) - Le nouveau président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a demandé vendredi aux 16.000 employés de l'institution de "redoubler d'efforts" en matière de développement et de lutte pour le climat. L'ancien directeur général de Mastercard cherche à accélérer l'évolution de la banque afin qu'elle s'attaque aux problèmes mondiaux les plus urgents. Lors de son premier jour vendredi, il a indiqué dans un mémo vouloir rallier chaque employé à sa vision : "Créer un monde libéré de la pauvreté sur une planète vivable." "Pour réaliser notre ambition, nous devrons évoluer afin de maximiser les ressources et d'écrire une nouvelle feuille de route, de penser de manière créative, de prendre des risques en connaissance de cause et de forger de nouveaux partenariats avec la société civile et les institutions multilatérales", a écrit Ajay Banga. Le président explique dans le mémo que plusieurs centaines de milliards de dollars sont nécessaires pour la lutte contre le changement climatique. Il souhaite également renforcer le capital humain et s'attaquer aux inégalités en matière de santé, d'éducation et d'accès aux services financiers. Une déclaration qu'il avait déjà faite au conseil d'administration de la Banque mondiale lors d'un entretien en avril. "Nous sommes à un moment critique de l'histoire de l'humanité et de la planète. Il est demandé à la Banque mondiale de montrer la voie, de redoubler d'efforts en matière de développement et de climat et de produire encore plus d'impact et de résultats", a déclaré Ajay Banga. Cela nécessite, a-t-il ajouté, que toutes les divisions de la Banque mondiale travaillent ensemble pour apporter les solutions dont le monde a besoin. Jeudi, Ajay Banga a rencontré la secrétaire d'État au Trésor américain, Janet Yellen, qui l'a exhorté à "tirer le meilleur parti du bilan de la banque et à mobiliser davantage de capitaux privés pour le financement de la lutte contre le changement climatique et les crises mondiales, ainsi que pour résoudre d'autres problèmes mondiaux", a rapporté le Trésor. Depuis l'année dernière, Janet Yellen fait pression sur la Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds pour qu'ils réorganisent leur modèle d'entreprise. Elle souhaite qu'ils augmentent considérablement leurs ressources de prêt afin de lutter contre le changement climatique, les pandémies, la sécurité alimentaire et d'autres crises mondiales. (Reportage David Lawder ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)