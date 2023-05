Banque mondiale: Le candidat présenté par les Etats-Unis nommé président

par Andrea Shalal et David Lawder WASHINGTON (Reuters) - La Banque mondiale a annoncé mercredi que son conseil d'administration, composé de 25 membres, a élu Ajay Banga comme nouveau président de l'institution pour un mandat de cinq ans, qui débutera le 2 juin, en remplacement du démissionnaire David Malpass, une décision qui était attendue. L'ancien directeur général de Mastercard, né en Inde et âgé de 63 ans, était le seul candidat pour le poste après avoir été choisi par le président américain Joe Biden fin février. Ce vote est intervenu après une audition de quatre heures d'Ajay Banga menée lundi par le conseil d'administration, dont un seul membre ne s'est pas prononcé pour sa nomination - la Russie, qui s'est abstenue, a-t-on appris d'une source au fait de la procédure. (Reportage Andrea Shalal et David Lawder; version française Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)