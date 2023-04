Bank of America profite aussi de la hausse des taux au T1

Bank of America profite aussi de la hausse des taux au T1













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Bank of America (BofA) a publié mardi un bénéfice en hausse et meilleur que prévu au titre du premier trimestre, profitant de la hausse des rémunérations sur les prêts avec le relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed). Le bénéfice net de la banque, attribuable aux actionnaires ordinaires, a atteint 7,66 milliards de dollars (6,98 milliards d'euros) soit 0,94 dollar par action, sur la période, contre 6,6 milliards de dollars (0,80 dollar par action) il y a un an. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice par action de 0,82 dollar selon des données Refinitiv IBES. "Les résultats ont été solides malgré un environnement économique difficile et la volatilité du marché et du secteur bancaire", a déclaré mardi Alastair Borthwick, directeur financier de Bank of America. L'effondrement de deux banques régionales américaines en mars a ébranlé le secteur et exacerbé les craintes d'une récession économique. Face aux incertitudes sur la conjoncture, Bank of America a provisionné 124 millions de dollars au cours du premier trimestre. Les dépôts auprès de BofA ont reculé de 2% par rapport au quatrième trimestre, pour s'établir à 1,05 milliard de dollars. Les clients insatisfaits des taux proposés ont préféré transférer leurs liquidités dans des fonds monétaires pour obtenir de meilleurs rendements. Les revenus tirés des activités de banque d'investissement ont reculé de 20% à 1,2 milliard de dollars en raison de la faible activité mondiale de fusions et acquisitions. En revanche, les revenus de la division de banque de détail ont progressé de 21%, à 10,7 milliards de dollars, et ceux de l'activité de trading dans l'obligataire, les devises et les matières premières ont bondi de 27%, à 3,5 milliards. Le revenu net d'intérêt de BofA, qui traduit la rémunération obtenue par la banque sur les prêts accordés à ses clients, a progressé de 25%, à 14,4 milliards de dollars. La semaine dernière, Citigroup, JPMorgan Chase & Co et Wells Fargo & Co ont aussi fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu à la faveur de la hausse des taux d'intérêt. L'action Bank of America gagnait environ 2% dans les échanges en avant-Bourse. (Reportage de Manya Saini et Niket Nishant à Bangalore et Saeed Azhar à New York, reportages supplémentaires de Siddarth S, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)