Bank of America: Le bénéfice augmente de 20% avec les taux d'intérêts

Bank of America: Le bénéfice augmente de 20% avec les taux d'intérêts













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le bénéfice de Bank of America a augmenté de près de 20% lors du deuxième trimestre, avec la hausse des taux d'intérêts tandis que sa branche commerciale s'est mieux comportée que prévu. La deuxième banque américaine a fait état d'un bénéfice net attribuable aux actionnaires en hausse à 7,10 milliards de dollars (6,31 milliards d'euros), soit 0,88 cents par action ordinaire, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 5,93 milliards de dollars, soit 73 cents par action un an plus tôt. Bank of America, ainsi que ses rivaux JPMorgan Chase et Wells Fargo, ont profité de la hausse des taux, la Réserve fédérale américaine ayant augmenté les coûts d'emprunt pour tenter d'endiguer une inflation tenace. Le revenu net d'intérêts de Bank of America a augmenté de 14% pour atteindre 14,2 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les finances des consommateurs américains sont restées solides malgré l'augmentation des coûts et des taux d'intérêt. (Reportage Manya Saini à Bangalore et Saeed Azhar à New York ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)