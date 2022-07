Banijay et Betclic entrent en Bourse à Amsterdam

1er juillet (Reuters) - Le groupe audiovisuel français Banijay et le groupe de jeux Betclic ont fait leur entrée à la Bourse d'Amsterdam vendredi par leur intégration à la société FL Entertainment.

Le titre gagnait 5% à l'ouverture à 11,55 euros.

La maison-mère de Banijay, qui compte notamment dans son catalogue mondial l'émission de divertissement "The Voice", "Black Mirror" et "Master Chef", a annoncé en mai son projet d'introduction en Bourse en fusionnant avec un SPAC dans le cadre d'une opération valorisée au total à plus de 4 milliards d'euros.

L'IPO de FL Entertainment s'est effectuée via une fusion avec Pegasus Entrepreneurs, un SPAC soutenu par le groupe français de gestion d'actifs Tikehau Capital et une holding de la famille de Bernard Arnault, le PDG de LVMH .

Des actionnaires actuels de Banijay et de Betclic, dont Vivendi et Societe des Bains de Mer, ont promis de nouveaux investissements. Vivendi détient 20% de FL Entertainment. (Rédigé par Elena Vardon)