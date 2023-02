Ballon abattu : Pékin dénonce une "réaction excessive" des Etats-Unis

PEKIN (Reuters) - Le ministère chinois de la Défense a dénoncé dimanche la décision des Etats-Unis d'abattre samedi ce que Washington présentait comme un ballon espion chinois, qualifiant cette initiative de "réaction excessive évidente". La Chine assure qu'il s'agissait d'un ballon civil à fin d'observation météorologique qui avait pénétré par erreur dans l'espace aérien américain. Pékin se réserve le droit d'utiliser les moyens nécessaires pour faire face à une situation similaire, a déclaré dans un communiqué un porte-parole du ministère de la Défense, Tan Kefei, sans plus de précisions. Le ballon a été abattu samedi par un missile tiré par un avion de chasse au-dessus de l'Atlantique, près des côtes de Caroline du Sud, une semaine après avoir pénétré dans l'espace aérien des Etats-Unis et provoqué une crise diplomatique entre les deux pays, dont le report d'une visite du secrétaire d'Etat Antony Blinken à Pékin. (Rédigé par Ryan Woo, version française Tangi Salaün)