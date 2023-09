Bakou annonce le lancement d'une opération "antiterroriste" au Haut-Karabakh

19 septembre (Reuters) - L'Azerbaïdjan a lancé des "activités antiterroristes locales" dans la région séparatiste du Haut-Karabakh, peuplée d'Arméniens, a déclaré mardi son ministère de la Défense, pour "réprimer les provocations de grande ampleur" et en chasser ceux qu'il considère être les éléments militaires arméniens. "Dans le cadre de ces mesures, les positions sur la ligne de front et les postes de tir en profondeur et à longue portée des unités des forces armées arméniennes, ainsi que les moyens de combat et les installations militaires, sont neutralisés par des armes de haute précision", a-t-il déclaré dans un communiqué. (Reportage Reuters; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)