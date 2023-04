Baisse plus marquée qu'attendu des ventes au détail en mars aux Etats-Unis

WASHINGTON (Reuters) - Les ventes au détail ont diminué bien plus que prévu aux Etats-Unis en mars, les ménages ayant réduit leurs achats de voitures et d'autres biens, ce qui suggère que l'économie américaine s'est essoufflée à la fin du premier trimestre avec la hausse des taux d'intérêt. Les chiffres publiés mercredi par le département du Commerce montrent que les ventes ont reculé de 1%, contre -0,4% attendu en moyenne par les économistes interrogés par Reuters. Les ventes de février ont été revues en baisse de 0,2% au lieu de -0,4% initialement estimé. Hors automobile, carburants, matériaux de construction et services de restauration, elles ont reculé de 0,3% après une progression de 0,5%. Cette catégorie est la plus proche de la composante des dépenses de consommation des ménages entrant dans le calcul du produit intérieur brut (PIB). Le recul des ventes au détail est principalement attribué au cycle de hausses des taux d'intérêt menées depuis un an par la Réserve fédérale. Bien que de récents indicateurs aient montré un ralentissement de la croissance de l'emploi, de l'activité dans les services et l'industrie manufacturière, la Fed devrait poursuivre son resserrement monétaire car le ralentissement de l'économie n'est pas assez rapide. Les marchés tablent sur une autre hausse de taux dans trois semaines avant une pause en juin. (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)