Baisse inattendue des ventes au détail en Allemagne en août

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Les ventes au détail en Allemagne ont baissé de façon inattendue en août, selon des données publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique. Elles ont reculé de 1,2% en août par rapport au mois précédent, alors que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse de 0,5%. En glissement annuel, les ventes au détail ont reculé de 2,3% en août, après 2,2% en juillet. Les analystes tablaient sur un recul de 0,7%. (Reportage Miranda Murray et Kirsti Knolle, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)