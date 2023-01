Baisse en vue en Europe pour ouvrir une semaine chargée

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture pour la première séance d'une semaine riche en rendez-vous monétaires et économiques.

Les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent un recul de 0,4% pour le CAC 40 parisien, de 0,35% pour le Dax à Francfort, de 0,54% pour le FTSE à Londres et de 0,53% pour l'EuroStoxx 50.

Les actions européennes avaient gagné un peu de terrain vendredi, la baisse des dépenses de consommation et une nouvelle atténuation des pressions inflationnistes aux Etats-Unis ayant renforcé l'espoir d'une hausse de taux de la Réserve fédérale limitée à un quart de point mercredi.

Contrairement à la Fed, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne devraient maintenir jeudi leur rythme de hausse de taux à 50 points de base selon les anticipations des marchés.

Outre les banques centrales, la semaine sera animée par plusieurs indicateurs de premier plan qui ne manqueront pas d'alimenter les débats sur le resserrement monétaire en cours. Les chiffres mensuels des prix à la consommation en zone euro seront publiés mardi et le rapport sur l'emploi américain en janvier vendredi.

La semaine qui commence sera par ailleurs rythmée, comme la précédente, par les publications de résultats avec notamment les grands groupes technologiques Apple, Amazon, Alphabet et Meta Platforms entre autres.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en légère hausse vendredi à l'issue d'une séance erratique grâce à plusieurs indicateurs suggérant un ralentissement de l'inflation à quelques jours de la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux.

Le Dow Jones a gagné 0,08% à 33.978,08, le S&P 500 a pris 0,25% à 4.070,56 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,95% à 11.621,71.

American Express figure parmi les grands gagnants de la séance avec un bond de 10,5% à la faveur d'un relèvement plus fort que prévu de sa prévision annuelle de bénéfice.

Intel a en revanche dégringolé de 6,4% après avoir prévenu qu'il pourrait accuser une perte inattendue au premier trimestre. Chevron a cédé 4,4% après avoir fait état d'un bénéfice annuel record mais néanmoins inférieur aux attentes en raison de dépréciations d'actifs et de la baisse des cours du pétrole et du gaz.

Le S&P et le Dow ont affiché leur troisième hausse hebdomadaire en quatre semaines, et le Nasdaq sa quatrième hausse hebdomadaire consécutive.

Les contrats à terme sur les indices donnent une ouverture en baisse d'au moins 0,3% ce lundi.

EN ASIE

A Tokyo, le Nikkei a fini la journée en hausse modérée (+0,19%).

En Chine, la tendance a également été positive pour la séance de réouverture des marchés après la semaine chômée du nouvel an lunaire, grâce aux importantes dépenses de consommation et à la hausse des voyages (+74% sur un an) sur cette période avec la fin de la politique "zéro COVID".

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a gagné 0,5% et le SSE Composite de Shanghai 0,1%.

CHANGES/TAUX

Le dollar est stable contre un panier de devises internationales tandis que l'euro se traite à 1,0855 dollar.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule sous 3,5% après avoir inscrit lors de la précédente séance un pic de dix jours à 3,565%.

Son équivalent allemand perd près de quatre points à 2,21%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier recule un peu à deux jours des annonces de la Fed et de la réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), qui ne devrait pas modifier ses quotas de production.

Le Brent perd 0,9% à 85,88 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,88% à 78,98 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)