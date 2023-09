Baisse en vue en Europe, les craintes sur les taux restent vives

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues de nouveau en repli lundi à l'ouverture après une semaine tumultueuse, marquée par des décisions de politique monétaire qui ont ébranlé le scénario d'une baisse prochaine des taux d'intérêt en Europe et aux Etats-Unis. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,22% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,25% et le FTSE 100 à Londres 0,37%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en recul de 0,31%. Après les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), de la Banque d'Angleterre (BoE), de la Banque du Japon (BoJ) et des banques centrales suisse, suédoise et norvégienne, la semaine qui s'ouvre sera marquée par l'intervention de plusieurs banquiers centraux, dont Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), ce lundi à 13h00 GMT, puis Philippe Lane, chef économiste de la BCE, mardi. Les investisseurs auront également une myriade de données macroéconomiques à analyser, dont la publication vendredi des chiffres des prix à la consommation en septembre en zone euro et l'indice PCE des prix aux Etats-Unis pour le mois d'août. Les chiffres trimestriels sur le produit intérieur brut (PIB) de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis sont également à l'agenda, tout comme les ventes au détail en Allemagne. Ces nouvelles statistiques pourraient influer sur la tendance alors que les craintes sur la trajectoire des taux et l'évolution de la conjoncture ont ravivé récemment l'aversion pour les actifs risqués. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en légère baisse vendredi dans un contexte de tensions sur les rendements obligataires qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 après les annonces de la Fed. L'indice Dow Jones a cédé 0,31%, ou 106,58 points, à 33.963,84 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 9,94 points, soit 0,23%, à 4.320,06 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 12,18 points (-0,09%) à 13 211,81 points. Aux valeurs, Ford Motor a avancé après que le syndicat américain des ouvriers de l'automobile, l'UAW, a fait état de progrès dans les discussions avec le constructeur. Activision Blizzard a profité des annonces de l'autorité britannique de la concurrence, la CMA, qui a déclaré que le remède proposé par Microsoft "ouvrait la porte" à un feu vert au projet de rachat de l'éditeur de "Call of Duty". EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a gagné 0,85% à 32.678,62 points, après sa pire semaine (-3,37%) depuis le début de l'année. Le Topix, plus large, a pris 0,39% à 2.385,5 points à la clôture. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) fléchit de 0,6%, proche d'un creux de dix mois, plombé notamment par le compartiment de l'immobilier avec une nouvelle chute d'Evergrande qui se dit incapable d'emettre de nouvelles obligations en raison d'une enquête sur l'une de ses filiales. En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,57% et le CSI 300 cède 0,65%. S&P a abaissé lundi sa prévision de croissance économique de la Chine pour cette année, à 4,8% contre 5,2% précédemment, estimant que l'assouplissement budgétaire et monétaire reste limité. "L'accent mis par les responsables politiques sur la maîtrise de l'endettement et des risques financiers a placé la barre plus haut en matière de relance macroéconomique", note Louis Kuijs, chef économiste pour la région Asie-Pacifique chez S&P. A cet égard, la publication vendredi des indices PMI mensuels en Chine pourrait constituer un test. CHANGES/TAUX Le dollar est stable (+0,03%) face à un panier de devises de référence, après avoir touché vendredi un pic de six mois, à 105,58 points. La monnaie japonaise est à un creux de dix mois face au billet vert, se négociant à 148,36 yens pour un dollar. L'euro est pratiquement inchangé (-0,09%), à 1,0642 dollar, au plus bas depuis six mois. La livre sterling s'affiche à 1,2235 dollar, faisant elle aussi du surplace après avoir reflué de plus de 1% la semaine dernière après la décision de la BoE de marquer une pause sur ses taux. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans repart à la hausse, prenant 2,8 points de base à 4,4683%, après une légère détente vendredi à la suite d'un sommet de 16 ans. Le rendement du Bund allemand s'affiche en hausse d'environ deux points de base, 2,754%. PÉTROLE Le marché pétrolier progresse modérément, tiré par le risque d'un déficit de l'offre en fin d'année: le Brent prend 0,53% à 93,76 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,43% à 90,42 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)