Baisse en vue en Europe, les banques centrales au premier plan

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse à l'ouverture jeudi au lendemain des annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui ont laissé perplexes les investisseurs, la banque centrale ayant relevé ses taux comme prévu et évoqué une pause à venir alors que son président a réitéré son engagement à lutter contre l'inflation. Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,20% pour le CAC 40 à Paris, de 0,19% pour le Dax à Francfort, de 0,25% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,17% pour l'EuroStoxx 50. La Fed a annoncé mercredi une hausse d'un quart de point de son principal taux d'intérêt directeur mais a laissé entendre qu'elle était sur le point d'interrompre son cycle de relèvement des taux face aux tensions récentes sur les marchés financiers. L'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds") a ainsi été porté à 4,75%-5,00%. Cependant, une demi-heure après ces annonces, Jerome Powell, le président de la Fed, a souligné que d'autres hausses de taux pourraient suivre, si nécessaire, et qu'aucune baisse n'était anticipée cette année. Les investisseurs ont en outre été ébranlés par les déclarations de Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, qui a dit, lors d'une audition devant le Sénat, ne pas envisager une "garantie globale" pour tous les dépôts bancaires aux Etats-Unis. "Même s'il (Jerome Powell) semble exclure des baisses de taux cette année (...) une grande partie des dégâts semble provenir des commentaires en parallèle de Janet Yellen au Congrès juste au moment où Jerome Powell insistait sur le fait que le secteur bancaire était sûr", écrit dans une note Rob Carnell, économiste chez ING. Après la Fed, le marché attend désormais à 12h00 GMT les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), qui est sous pression au lendemain de la publication des chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne montrant une accélération surprise de l'inflation à 10,4% sur un an en février. Les marchés monétaires tablent avec une probabilité de 100% sur un relèvement d'au moins un quart de point des taux de la BoE alors qu'une pause était encore envisagée avant cette statistique. La Banque nationale suisse (BNS) doit également rendre ses décisions de politique monétaire ce jeudi et une incertitude demeure sur une hausse de ses taux de 50 points de base ou de 25 points de base après le sauvetage en urgence de Credit Suisse, rachetée par UBS. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette baisse mercredi, à l'issue d'une séance en dents de scie, rythmée par le communiqué de la Fed et les déclarations de Jerome Powell qui ont donné lieu à diverses interprétations. L'indice Dow Jones a cédé 1,63%, ou 530,49 points, à 32.030,11 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 65,90 points, soit 1,65%, à 3.936,97 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 190,15 points (-1,60%) à 11.669,96 points. "Le marché a été encouragé lorsqu'il a vu que la Fed considérait une pause complète, puis il a été déçu quand Powell a clarifié qu'elle n'avait pas les mains liées et pouvait continuer de relever les taux si nécessaire", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Independent Advisor Alliance. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a terminé en repli de 0,17% à 27.419,61 points et le Topix, plus large, a reflué de 0,29% à 1.957,32 points. En Chine, le SSE Composite de Shanghai a pris en revanche 0,64% et le CSI 300 a gagné 0,99%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 1%, à un sommet de deux semaines, à 515,62 points. CHANGES Le dollar est sous pression jeudi, près d'un creux de sept semaines, après les annonces de la Fed suggérant une fin imminente du cycle de resserrement monétaire. Le billet vert recule de 0,42% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro s'affiche à 1,0917 dollar (+0,57%). La livre sterling prend 0,55% à 1,2331 dollar avant les annonces de la BoE et le franc suisse s'échange à 0,9147 dollar (-0,32%). TAUX Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans et deux ans fléchissent encore jeudi, respectivement de 4,7 points de base, à 3,45%, et de 6,8 points, à 3,91%, les marchés obligataires continuant d'anticiper une pause dans la remontée des taux de la Fed. En Europe, les rendements du Bund allemand à dix ans et deux ans abandonnent respectivement 7,3 points, à 2,25%, et 12,2 points, à 2,57%. PÉTROLE Les cours pétrolier reculent après trois séances consécutives de gains: le Brent cède 0,53% à 76,28 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,65% à 70,44 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)