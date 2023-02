Baisse en vue en Europe, la peur sur les taux domine

Baisse en vue en Europe, la peur sur les taux domine













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture dans une séance qui devrait de nouveau être marquée par les interrogations sur l'évolution des taux d'intérêt alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) doit publier dans la soirée le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire. Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,36% pour le CAC 40 à Paris, de 0,30% pour le Dax à Francfort, de 0,31% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,38% pour l'EuroStoxx 50. Les derniers indicateurs PMI pour le mois de février en Europe comme aux Etats-Unis ont montré une économie toujours dynamique, notamment dans les services, malgré le relèvement accéléré des taux d'intérêt des banques centrales pour freiner la demande face à une inflation jugée encore trop élevée. En Allemagne, l'inflation aux normes européennes pour le mois de janvier a été confirmée mercredi à 0,5% sur un mois et à 9,2% sur un an. Les investisseurs attendent désormais les indices du climat des affaires en France et en Allemagne. La Fed, pour sa part, publiera à 19h00 GMT les "minutes" de sa réunion du 1er février alors que les derniers chiffres du marché de l'emploi et des prix à la consommation aux Etats-Unis affichent une robustesse plus importante que prévu. "Chaque fois que le marché essaie de se convaincre que la Fed lèvera bientôt le pied sur sa politique restrictive, il est contredit par le fait que cela ne se produira probablement pas avant les six prochains mois environ", note Tom Plumb, gérant de portefeuilles chez Plumb Balanced Fund. Outre les préoccupations macroéconomiques, les publications financières de grands groupes comme Danone, Stellantis, Eiffage, Rio Tinto, Nvidia ou encore eBay devraient animer les échanges. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse mardi, sous l'effet notamment du repli des grandes valeurs technologiques, alors que des données indiquant un rebond de l'activité aux Etats-Unis en février ont alimenté la crainte que la Fed procède à une hausse des taux plus importante qu'attendu. L'indice Dow Jones a cédé 2,06%, ou 697,10 points, à 33.129,59 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 81,75 points, soit 2,00%, à 3.997,34 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 294,97 points (2,50%) à 11.492,30 points. Il s'agit de la pire séance pour les principaux indices de Wall Street depuis le début de l'année: le Dow Jones ayant désormais effacé tous ses gains de 2023, tandis que le Nasdaq et le S&P-500 ont fini dans le rouge pour une troisième session consécutive. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini mercredi en baisse de 1,34% à 27.104,32 points et le Topix, plus large, a cédé 1,11% à 1.975,25 points. En Chine, le SSE Composite de Shanghai a abandonné 0,43% et le CSI 300 a perdu 0,86%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) reculait de 0,91%. CHANGES Le dollar, qui a gagné mardi 0,3%, fléchit légèrement (-0,05%) mercredi face à un panier de devises de référence. La monnaie japonaise se traite à 134,75 yens pour un dollar après avoir touché la veille un creux de deux mois, à 135,23. L'euro se négocie à 1,0657 dollar (+0,1%). La devise néo-zélandaise prend 0,3% à 0,6232 dollar après être montée jusqu'à 0,6248 en réaction au relèvement mercredi par la banque centrale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) de ses taux de 50 points de base à 4,75%, soit un sommet de 14 ans. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable après être monté jusqu'à 3,96%, au plus haut depuis novembre. Le rendement du Bund allemand à dix ans s'affiche à 2,54%, quasiment inchangé, après avoir pris la veille près de huit points de base. Au Japon, le rendement des JGB à dix ans a atteint 0,505% pour la deuxième séance consécutive, au-dessus du plafond de 0,50% fixé par la Banque du Japon (BoJ), ce qui a amené la banque centrale à déclarer qu'elle procéderait à des achats d'urgence d'obligations. PÉTROLE Les cours pétroliers reculent face à une possible remontée des taux d'intérêt, ce qui devrait affecter la demande: le Brent perd 0,41% à 82,71 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,5% à 75,98 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 FÉVRIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Indice du climat des affaires février 103 103 dans l'industrie (Insee) DE 09h00 Indice Ifo du climat des février 91,2 90,2 affaires *première estimation *première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 27104,32 -368,78 -1,34% +3,87% Topix 1975,25 -22,21 -1,11% +4,42% Hong Kong 20464,27 -65,22 -0,32% +3,45% Taiwan 15418,77 -144,23 -0,93% +9,06% Séoul 2417,68 -41,28 -1,68% +8,11% Singapour 3300,37 -6,49 -0,20% +1,51% Shanghaï 3292,16 -14,36 -0,43% +6,57% Sydney 7314,50 -21,80 -0,30% +3,92% La clôture à Tokyo : [.TFR] WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 33129,59 -697,10 -2,06% -0,05% S&P-500 3997,34 -81,75 -2,00% +4,11% Nasdaq 11492,30 -294,97 -2,50% +9,80% Nasdaq 100 12060,30 -297,89 -2,41% +10,24% Détail de la séance à Wall Street : [.NFR] "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street [DAY/US] MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : [WATCH/LFR] La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1831,43 -3,66 -0,20% +9,12% Eurostoxx 50 4250,40 -20,78 -0,49% +12,04% CAC 40 7308,65 -26,96 -0,37% +12,90% Dax 30 15397,62 -79,93 -0,52% +10,59% FTSE 7977,75 -36,56 -0,46% +7,06% SMI 11282,16 +15,48 +0,14% +5,15% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0655 1,0646 +0,08% -0,44% Dlr/Yen 134,74 134,99 -0,19% +2,77% Euro/Yen 143,61 143,77 -0,11% +2,36% Dlr/CHF 0,9261 0,9277 -0,17% +0,18% Euro/CHF 0,9869 0,9876 -0,07% -0,26% Stg/Dlr 1,2112 1,2115 -0,02% +0,12% Indice $ 104,0960 104,1760 -0,08% +8,24% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 2,5400 +0,0020 Bund 2 ans 2,9510 +0,0000 OAT 10 ans 3,0200 +0,0010 +48,00 Treasury 10 ans 3,9351 -0,0180 Treasury 2 ans 4,6643 -0,0400 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 75,97 76,36 -0,39 -0,51% +24,11% Brent 82,72 83,05 -0,33 -0,40% +25,28% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)