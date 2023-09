Baisse en vue en Europe avec les craintes sur les taux

Baisse en vue en Europe avec les craintes sur les taux













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, les craintes liées à l'inflation américaine et à une éventuelle poursuite du cycle de resserrement monétaire de la Réserve fédérale étant susceptibles de dominer de nouveau en l'absence de nouveaux catalyseurs. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,31% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,38% et le FTSE 100 à Londres 0,37%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en recul de 0,31%. Les marchés ont été affectés la veille par une résurgence du risque inflationniste à la suite de la publication aux Etats-Unis de l'indice ISM des services qui a témoigné d'une accélération de l'activité en août et d'une hausse des prix intrants. Certains économistes considèrent le sous-indice ISM des prix payés dans les services comme un bon indicateur avancé de l'inflation des dépenses de consommation personnelle (PCE), mesure privilégiée par la Fed en la matière. Outre cet indicateur, l'envolée des prix du pétrole à la suite de la décision de la Russie et de l'Arabie Saoudite de continuer de réduire leur production suscite également des inquiétudes quant à la persistance des pressions inflationnistes. En attendant les décisions de politique monétaire la semaine prochaine de la Banque centrale européenne (BCE) puis le 20 septembre de la Fed, les marchés d'actions pourraient opter pour la prudence, d'autant que les rendements obligataires sont proches de leurs sommets. Dans les indicateurs économiques du jour, les investisseurs attendent les données du PIB au deuxième trimestre en zone euro, tandis qu'aux Etats-Unis, le Livre beige de la Fed, qui sert de base de travail au comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed, montre que la croissance américaine a été "modeste" en juillet et en août et que le marché de l'emploi a été "modéré". A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse mercredi sur fond d'inquiétudes sur une inflation persistante et sur un maintien de taux d'intérêt élevés plus longtemps que prévu, tandis que le repli d'Apple a pesé sur le compartiment technologique. L'indice Dow Jones a cédé 0,57%, ou 198,78 points, à 34.443,19 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 31,35 points, soit 0,70%, à 4.465,48 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 148,48 points (1,06%) à 13.872,47 points. Neuf des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé la séance dans le rouge, dont les technologies, qui ont enregistré la plus forte baisse (1,4%). Apple a reculé de 3,6% après des informations selon lesquelles la Chine a interdit aux fonctionnaires des agences gouvernementales d'utiliser, dans le cadre professionnel, des iPhone et d'autres appareils produits à l'étranger. D'autres valeurs à forte croissance se sont aussi repliées, Tesla, Amazon et Nvidia perdant entre 1,6% et 3,8%, en parallèle à la hausse des rendements des bons du Trésor américain sur dix ans et sur deux ans. Lockheed Martin a chuté de 4,8% après avoir revu à la baisse sa prévision de livraison pour ses avions de chasse F-35. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a reculé de 0,75% à 32.991,08 points et le Topix, plus large, a reflué de 0,38% à 2.383,38 points à la clôture. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) fléchit de 0,68%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,83% et le CSI 300 cède -1,06%. Côté indicateur économique, les importations (-7,3%) et les exportations (-8,8%) chinoises ont chuté en août, accentuant la pression sur le secteur manufacturier alors que la demande intérieure et extérieure faiblit. CHANGES Le dollar est stable (-0,01%) face à un panier de devises de référence après s'être rapproché la veille de son sommet depuis la mi-mars, à 105,03 points. La monnaie japonaise, qui évolue à un nouveau creux de dix mois face au billet vert, se négocie à 147,49 yens pour un dollar. L'euro est pratiquement inchangé (-0,06%), à 1,0721 dollar, au plus bas depuis trois mois. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable jeudi, à 4,2897%, après avoir grimpé à 4,306%, soit un pic depuis le 23 août. Si les traders continuent de tabler largement sur une pause sur les taux de la Fed en septembre, les perspectives pour novembre sont plus incertaines et aucun d'eux ne mise sur une baisse avant juin 2024, selon le baromètre FedWatch. En zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans est quasiment inchangé, à 2,655%. Mercredi, il a touché un nouveau pic de deux semaines, à 2,65%, après une étude la BCE montrant une hausse des anticipations d'inflation des consommateurs dans la zone euro. Les marchés monétaires prévoient désormais avec une probabilité d'environ 40% un relèvement des taux de la BCE de 25 points de base le 14 septembre contre une probabilité d'environ 20% il y a une semaine. PÉTROLE Le marché pétrolier repart à la baisse en raison des inquiétudes sur la demande chinoise au regard de la faiblesse des dernières données économiques: le Brent reflue de 0,3% à 90,33 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,37% à 87,22 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)