Baisse en vue en Europe après la Fed et avant la BoE

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi dans le sillage de Wall Street, les investisseurs ayant interprété négativement la veille les annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed), y voyant le signe que les taux d'intérêt resteront élevés pendant longtemps aux Etats-Unis alors que plusieurs autres grandes banques centrales doivent publier dans la journée leurs décisions de politique monétaire. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,91% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,97% et le FTSE 100 à Londres 0,94%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en recul de 1,09%. La Fed a, comme attendu, maintenu mercredi l'objectif de taux des "fed funds" à 5,25%-5,50%, le niveau le plus élevé depuis 16 ans, citant une inflation toujours importante. Son président, Jerome Powell, a ensuite averti que la politique monétaire de la banque pourrait rester à un niveau restrictif plus longtemps que prévu. Les projections économiques de la Fed ont par ailleurs montré que la banque centrale américaine tablait sur une nouvelle hausse des taux de 25 points de base d'ici fin 2023. "Les investisseurs choisissent ce sur quoi ils veulent se focaliser, ce qui est évidemment le plus négatif, donc je pense qu'aujourd'hui, le sentiment (du marché) penchera davantage vers le rouge", a déclaré Ben Luk, stratège multi-actifs chez State Street Global Markets. Ben Luk souligne deux surprises dans les annonces de la Fed: le relèvement des prévisions pour 2024 et la perspective d'une croissance économique aux Etats-Unis qui resterait solide malgré le niveau élevé des taux d'intérêt. La Banque d'Angleterre (BoE) doit à son tour publier à 11h00 GMT son communiqué de politique monétaire et les investisseurs estiment à 50% la probabilité d'un statu quo sur ses taux après 14 hausses d'affilée depuis décembre 2021, qui ont porté son principal taux directeur à 5,25%. Si la perspective d'une pause dans la remontée des taux en Grande-Bretagne, renforcée par le ralentissement surprise de l'inflation en août (+6,7% sur un an), rassure, le marché continue de s'interroger sur le taux terminal de la banque. Avant la BoE, le marché aura pris connaissance des décisions de la banque centrale norvégienne à 06h00 GMT, puis à 07h30 GMT de celles de la Suisse et de la Suède. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse après les annonces de la Fed qui témoignent d'une certaine prudence sur l'évolution de l'inflation. L'indice Dow Jones a cédé 0,22%, ou 76,85 points, à 34.440,88 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 41,75 points, soit 0,94%, à 4.402,20 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 209,06 points (-1,53%) à 13.469,13 points. Parmi les principaux secteurs du S&P-500, les services de communication et les technologies, sensibles aux taux d'intérêt, ont marqué les replis les plus importants. Côté valeurs, Klaviyo a progressé de 9,2% pour son entrée en Bourse, la troisième IPO à New York ces derniers jours après Arm et Maplebear, qui ont tous deux terminé en baisse. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei recule de 1,3% à 32.593,25 points et le Topix, plus large, reflue de 0,86% à 2.385,37 points à l'approche de la clôture. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) fléchit de 0,6%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,58% et le CSI 300 cède 0,62%. CHANGES Le dollar se raffermit (+0,09%) face à un panier de devises de référence à la suite des annonces de la Fed. Contre la monnaie japonaise, le billet vert a touché un nouveau pic depuis novembre à 148,47 yens pour un dollar, alors que la Banque du Japon (BoJ) entame à son tour une réunion de deux jours de politique monétaire sans changement notable de cap prévu. L'euro se traite à 1,0636 dollar (-0,22%). La livre sterling s'affiche à 1,23205 dollar (-0,19%) avant les décisions de la BoE. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans bondit de près de neuf points de base à 4,4313%, et celui à deux ans prend 6,5 points, à 5,1824%, à un sommet de 17 ans. Les contrats à terme prévoient que les taux de la Fed resteront au-dessus de 5% au moins jusqu'en septembre 2024. "Pour l'instant, le message est que nous allons laisser les taux plus élevés plus longtemps pour être sûrs de tuer le dragon de l'inflation. Cela signifie moins de baisses de taux en 2024", souligne Anthony Saglimbene, chef stratège marchés chez Ameriprise Financial à Troy. PÉTROLE La vigueur du dollar et la perspective de taux d'intérêt à des niveaux élevés sur une longue durée pèsent sur le marché pétrolier: le Brent reflue de 0,69% à 92,88 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,74% à 89,00 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)