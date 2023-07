Baisse en vue en Europe après des indicateurs chinois mitigés

Baisse en vue en Europe après des indicateurs chinois mitigés













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture après la publication d'indicateurs économiques chinois mitigés qui atténuent l'espoir de mesures de relance budgétaire par Pékin. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien perdrait 0,66% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,55% et le FTSE 100 à Londres 0,58%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en baisse de 0,72%. Le produit intérieur brut (PIB) chinois a progressé de 0,8% au deuxième trimestre, au-dessus du 0,5% prévu, mais en rythme annuel la croissance a ralenti à 6,3%, loin du 7,3% espéré, montrent les données officielles publiées lundi. Quant à la production industrielle, elle est ressortie sur un an en juin à +4,4%, contre +2,7% attendu, tandis que la croissance des ventes au détail a décéléré sur un an à 3,1% après +12,7% en mai. "Les données suggèrent que le boom post-COVID de la Chine est clairement terminé. Les indicateurs importants sont en hausse par rapport aux chiffres de mai, mais dépeignent toujours une reprise sombre et à bout de souffle, tandis que le chômage des jeunes atteint des niveaux record", a déclaré Carol Kong, économiste chez CBA. "Les marchés ont déjà ajusté à la baisse leurs prévisions (de relance économique), et notre scénario de base est qu'il n'y aura pas de mesure substantielle", a-t-elle ajouté. Par ailleurs, le coup d'envoi de la saison des résultats aux Etats-Unis, donné vendredi par les grandes banques de Wall Street, a laissé les investisseurs sur leur faim, malgré les solides bénéfices affichés au deuxième trimestre par JPMorgan Chase et Wells Fargo. Les comptes financiers de Goldman Sachs sont prévus mercredi. Selon les analystes, le marché a préféré opter pour la prudence alors que le Stoxx 600 a gagné 3,05% la semaine dernière, sa meilleure performance depuis la fin du mois de mars. Les données de Refinitiv montrent que le bénéfice des entreprises du S&P-500 devrait accuser au deuxième trimestre une baisse de 6,4% sur un an. Côté indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis, le marché attend notamment mardi la publication des ventes au détail de juin, qui pourrait fournir des indications sur l'évolution de la conjoncture alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) se réunit la semaine prochaine. Les traders tablent pour le moment avec une probabilité de 96% sur une ultime hausse des taux de la Fed, à 5,25%-5,5%, après la confirmation la semaine dernière du ralentissement des pressions inflationnistes A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi sur des prises bénéfices et après les prévisions mitigées de grandes banques américaines. L'indice Dow Jones a gagné 0,33%, ou 113,89 points, à 34.509,03 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 4,62 points, soit 0,10%, à 4.505,42 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 24,87 points (-0,18%) à 14.113,70 points. "Ce que nous observons aujourd'hui et qui devrait continuer jusqu'à la fin de l'été, c'est un peu de fatigue et un manque de conviction concernant l'idée que les actions peuvent augmenter de manière significative", a déclaré Oliver Pursche, vice-président de Wealthspire Advisors. JP Morgan Chase et Wells Fargo ont fini stables après avoir fait état de bénéfices trimestriels en hausse, précisant toutefois avoir enregistrer des provisions pour faire face à d'éventuelles pertes liées des prêts dans l'immobilier commercial. EN ASIE La Bourse de Tokyo, qui a fini vendredi en repli de 0,09%, est restée fermée lundi en raison d'un jour férié au Japon. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) reflue de 0,3% après un gain de 5,6% la semaine dernière. En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 1,12% et le CSI 300 cède 1,03%. CHANGES Le dollar est quasiment inchangé (+0,02%) face à un panier de devises de référence après avoir enregistré la semaine dernière sa plus forte baisse hebdomadaire (-2,2%) depuis le début de l'année. L'euro, qui a bondi de 2,4% la semaine dernière, à un sommet de 16 mois, est presque stable, à 1,1222 dollar (-0,04%). TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est pratiquement inchangé, à 3,8225%, et celui à deux ans s'affiche à 4,753% (+2,1 points de base). Ce dernier a abandonné 18 points de base la semaine dernière alors que le marché table désormais sur une baisse de 110 points de base des taux de la Fed l'an prochain, à compter du mois de mars. En zone euro, les rendements du Bund allemand à dix ans et à deux ans varient peu et s'affichent respectivement à 2,475% et 3,256%. PÉTROLE Les cours pétroliers sont affectés par les données en provenance de Chine et la reprise de la production en Libye durant le week-end après les perturbations survenues jeudi. Le Brent perd 1,1% à 78,99 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,13% à 74,57 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou)