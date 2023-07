Baisse en vue avant l'inflation et les résultats aux USA (actualisé)

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les grands marchés européens devraient baisser lundi à l'ouverture en amont d'une semaine marquée par les chiffres de l'inflation américaine et le début des publications de résultats aux Etats-Unis. Les contrats à terme indiquent un recul de 0,58% pour le CAC 40 parisien, de 0,2% pour le Dax à Francfort, de 0,35% pour le FTSE à Londres. Vendredi, l'indice paneuropéen Stoxx 600 a fini en modeste hausse après la publication des données mensuelles sur l'emploi américain. La première économie mondiale a créé en juin le plus faible nombre de postes en deux ans et demi, ce qui a un peu apaisé les inquiétudes concernant le rythme du resserrement monétaire qu'il reste à accomplir par la Réserve fédérale. Les investisseurs continuent en majorité de penser que la Fed, après une pause en juin, relèvera ses taux ce mois-ci dans une fourchette de 5,25%-5,5% et qu'elle en restera là ensuite. La prudence devrait dicter la tendance jusqu'à la publication, mercredi, des chiffres de l'inflation américaine que le consensus Reuters donne à 3,1% sur un an, après 4% en mai. Les résultats de plusieurs grandes banques - JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo - sont attendus en outre vendredi. "Le consensus s'attend à une baisse de 9% sur un an des bénéfices par action du S&P-500, en raison d'une croissance stable des ventes et d'une compression des marges", ont noté les analystes de Goldman Sachs. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini vendredi en baisse une séance volatile après la publication des chiffres mensuels de l'emploi américain. L'indice Dow Jones a cédé 0,55%, ou 187,38 points, à 33.734,88 points, le S&P-500 a perdu 12,64 points, soit 0,29%, à 4.398,95 points et le Nasdaq Composite a reculé de 18,33 points (-0,13%) à 13.660,72 points. L'indice Russell 2000 des petites capitalisations s'est distingué avec une progression de 1,22%. Sur la semaine, raccourcie par la Fête de l'indépendance aux Etats-Unis mardi, le Dow a perdu 2%, le S&P-500 1,2% et le Nasdaq 0,9%. Aux valeurs individuelles, Levi Strauss a chuté de 7,73% après une révision à la baisse de sa prévision de bénéfice annuel dans un contexte de hausse des coûts tandis que Rivian Automotive a bondi de 14,25% après des livraisons trimestrielles supérieures aux attentes. EN ASIE La tendance chinoise est soutenue par l'espoir que Pékin mette en place de nouvelles mesures de relance après la publication de données économiques décevantes. L'indice des prix à la production a baissé de 5,4%, son rythme le plus faible depuis décembre 2015, tandis que les prix à la consommation sont restés stables dans un contexte d'essoufflement économique post-COVID qui a pesé sur la demande. Le sentiment du marché est aussi aidé par l'apaisement des relations sino-américaines après le déplacement en Chine la semaine dernière de la secrétaire au Trésor Janet Yellen, qui a fait état de réunions "productives" avec de hauts responsables chinois. L'indice CSI 300 gagne 0,4% et le Hang Seng 0,5%. L'action Alibaba cotée à Hong Kong prend 2,55%. Sa filiale Ant Group a écopé d'une amende de 7,12 milliards de yuans (902 millions d'euros) en Chine, les investisseurs y voyant le signe de la fin prochaine des multiples enquêtes des autorités chinoises pour mettre au pas le secteur technologique dans le pays. Au Japon, le Nikkei a terminé la séance dans le rouge (-0,61%), freiné par la baisse de Wall Street vendredi et par le renchérissement du yen, qui pénalise les valeurs tournées vers l'exportation. Ainsi, les constructeurs automobiles Subaru, Honda et Nissan ont perdu de 1,62% à 2,36%. CHANGES/TAUX Le dollar, qui a cédé 0,8% vendredi après le rapport sur l'emploi, regagne un peu de terrain face à un panier de devises (+0,22%). Les rendements des bons du Trésor américain montent légèrement dans les échanges en Asie, à 4,0718% pour le dix ans et à 4,9378 pour le deux ans. En Europe, le dix ans allemand s'affiche à 2,645% contre 2,636% en clôture lors de la précédente séance. PÉTROLE Sur le marché pétrolier, le Brent perd 0,75% à 77,88 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,8% à 73,27 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 10 JUILLET (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)