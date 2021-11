Baisse des actions face aux doutes sur l'efficacité des vaccins contre Omicron

PARIS, 30 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent mardi en début de séance, les inquiétudes provoquées par le variant Omicron du coronavirus replongeant les marchés dans un climat d'aversion généralisée au risque. À Paris, le CAC 40 perd 1,61% à 6.667,43 points vers 08h50 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,87% et à Francfort, le Dax recule de 1,44%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,67%, le FTSEurofirst 300 de 0,99% et le Stoxx 600 de 1,44%. Ce dernier, qui évolue au plus bas depuis le 14 octobre, affiche sur la semaine un recul d'environ 2,7%. Il a totalement effacé ses gains de la veille à la suite des déclarations du PDG de Moderna qui juge peu probable que les vaccins contre le COVID-19 actuellement disponibles soient aussi efficaces contre le variant Omicron que contre les précédentes souches.

"Il y a tellement d'inconnues sur Omicron, et le marché réagit à la moindre chose. Après un parcours aussi fort et avec des valorisations élevées, le marché sera toujours susceptible d'être secoué par une information porteuse de risque", a déclaré James Rosenberg, conseiller financier chez EL&C Baillieu. La quasi-totalité des grands secteurs de la cote recule, du compartiment des médias (-0,7%) à celui des transports et loisirs (-1,95%). L'indice Stoxx de l'énergie baisse de plus de 2% en raison du repli des cours du brut. Inditex abandonne 3,61% après la nomination d'une nouvelle présidente et d'un nouveau directeur général. (Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)