Baisse de Wall Street sous la pression des rendements et des résultats

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, affectée par des résultats d'entreprises décevants et la remontée des rendements obligataires. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 106,97 points, soit 0,31%, à 33.869,66 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,42% à 4.137,29 points. Le Nasdaq Composite cède 0,55%, soit 66,479 points, à 12.086,933. Au même moment, le rendement des bons du Trésor à deux et dix ans affichent une hausse de quatre points de base après avoir atteint plus tôt un pic d'un mois, les traders étant moins certains d'une baisse des taux de la Réserve fédérale cette année. Dans une interview mardi à Reuters, James Bullard, le patron de la Fed de Saint-Louis, a déclaré que, loin de marquer une pause, la banque centrale devrait continuer à relever ses taux compte tenu de la persistance de l'inflation. "Le marché est pratiquement résigné à l'idée d'une augmentation de 25 points de base en mai, c'est donc davantage le va-et-vient des attentes sur une baisse de taux qui provoque la volatilité du marché obligataire américain", a déclaré Ray Attrill, chez National Australia Bank. Dernière grande banque à avoir publié ses résultats du premier trimestre, Morgan Stanley abandonne 2,11% en réaction à la baisse de son bénéfice, freiné par les difficultés de sa division de banque d'investissement. Netflix cède 4,67% après avoir fait état de prévisions décevantes pour le trimestre en cours et l'action Tesla recule de 2,70%, une nouvelle baisse des prix de certains véhicules électriques du constructeur automobile aux Etats-Unis soulevant des inquiétudes sur ses marges bénéficiaires. Le groupe d'Elon Musk publiera ses résultats après la clôture du marché américain. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)