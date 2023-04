Baisse de Nexans, son premier actionnaire a réduit sa participation

PARIS, 5 avril (Reuters) - Nexans est sanctionné mercredi à la Bourse Bourse de Paris, son principal actionnaire Invexans Limited UK ayant réduit sa participation dans le spécialiste français des câbles électriques. Vers 12h10, l'action du groupe perdait 7,64% à 81,55 euros, après avoir touché dans les premiers échanges un plus bas depuis juillet dernier. Un teneur de livres a indiqué qu'Invexans a cédé 4,2 millions d'actions Nexans, soit 9,6% du capital du groupe, au prix de 80 euros par unité par le biais d'un placement privé auprès d'investisseurs insitutionnels. Ce prix représente une décote de 9,4% par rapport à la clôture de mardi à 88,3 euros. A l'issue du placement, Invexans reste le premier actionnaire de Nexans avec une participation globale d'environ 19,2% en tenant compte de ses filiales. (Dina Kartit, version française Laetitia Volga, édité par Matthieu Protard)