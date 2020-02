Baisse de 7,4% du marché automobile européen en janvier, selon l'ACEA

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le marché automobile européen a mal commencé l'année 2020 avec une baisse de 7,4% des immatriculations en janvier, montrent les chiffres publiés mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

A 1.135.116, les ventes de voitures dans les pays de l'Union européenne, au Royaume-Uni et dans ceux de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège et Suisse) ont souffert d'"importantes modifications de la fiscalité annoncée par certains Etats membres de l'UE pour 2020" qui ont favorisé des achats anticipés en décembre, explique-t-elle dans un communiqué.

Les immatriculations européennes avaient en effet bondi de 21,4% en décembre.

L'ACEA ajoute que la dégradation du climat économique et l'incertitude liée à la sortie du Royaume-Uni de l'UE ont aussi contribué au recul des ventes.

Pour la seule Union européenne, le marché automobile enregistre ainsi son plus mauvais mois de janvier depuis 2016. Les baisses les plus marquées ont touché la France (-13,4%), l'Espagne (-7,6%), l'Allemagne (-7,3%) et l'Italie (-5,9%).

Le détail des ventes par constructeur montre une chute de 14% des ventes du groupe PSA, de 16,4% pour les différentes marques du groupe Renault et de 6,4% pour celles de Fiat Chrysler Automobiles.

Si Daimler a vu ses ventes reculer de 10,1%, celles de Volkswagen restent stables (-0,1%) tandis que Toyota tire son épingle du jeu avec une progression de 10,1%.

(Marc Angrand)