Baiser volé : procédure de la Fifa contre le président de la Fédération espagnole

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La commission de discipline de la Fifa a annoncé jeudi avoir ouvert une procédure disciplinaire contre le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, qui a embrassé sur la bouche et sans son consentement la capitaine de l'équipe d'Espagne féminine Jenni Hermoso après sa victoire en Coupe du monde. L'incident, qui s'est produit sous l'oeil des caméras en pleine cérémonie de remise des médailles après la finale gagnée dimanche par l'Espagne contre l'Angleterre (1-0), a provoqué une vague d'indignation dans le monde entier, tandis que Jenni Hermoso, choquée, a jugé que de tels actes ne devraient pas "rester impunis". Dans un communiqué, la commission de la Fifa précise que le baiser volé "pourrait constituer" une violation de son code disciplinaire qui interdit tout "comportement offensant" à l'égard des joueuses ou des joueurs, et notamment toute "infraction aux règles de base de la décence". Après avoir qualifié les gens qui critiquaient son geste d'"idiots", Luis Rubiales a présenté ses excuses dans une vidéo diffusée lundi soir. La Ligue espagnole de football féminin a néanmoins réclamé sa démission et annoncé avoir porté plainte auprès du Conseil supérieur des sports (CSD). (Rédigé par Rohith Nair à Bangalore, version française Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)