Baiser volé: Le président de la fédération espagnole de football refuse de démissionner

MADRID (Reuters) - Le président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, visé par une procédure disciplinaire de la part de la FIFA pour avoir embrassé sans son consentement la capitaine de l'équipe d'Espagne féminine, Jenni Hermoso, après sa victoire en Coupe du monde, a refusé de démissionner vendredi. L'incident a provoqué une vive polémique en Espagne et fait réagir des responsables politiques, des membres du gouvernement ainsi que des entraîneurs et joueurs de football, forçant la fédération espagnole à organiser une réunion en urgence vendredi. A cette occasion, Luis Rubiales a affirmé que le baiser était consenti et s'est dit victime d'un "assassinat social". "Je ne démissionnerai pas, je ne démissionnerai pas", a-t-il déclaré. Luis Rubiales a provoqué la polémique en embrassant de force Jenni Hermoso lors de la remise du trophée en finale de la Coupe du monde de football féminin dimanche à Sydney. La capitaine de la sélection espagnole avait déclaré que ce geste ne devait pas "rester impuni". La Ligue espagnole de football féminin a réclamé sa démission et annoncé avoir porté plainte auprès du Conseil supérieur des sports (CSD). Luis Rubiales avait présenté ses excuses dans une vidéo diffusée lundi soir. (Reportage par Fernando Kallas and Inti Landauro; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)