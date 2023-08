"Baiser forcé" : La mère du président de la fédération espagnole de football en grève de la faim

"Baiser forcé" : La mère du président de la fédération espagnole de football en grève de la faim













Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - La mère du président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, s'est enfermée lundi dans une église et a entamé une grève de la faim pour protester contre ce qu'elle nomme le "traitement inhumain" de son fils, au coeur d'un scandale après avoir embrassé la joueuse Jenni Hermoso sans son consentement, a rapporté l'agence de presse EFE. La commission de discipline de la Fédération internationale de football (Fifa) a annoncé samedi avoir suspendu à titre provisoire Luis Rubiales pour avoir embrassé sur la bouche la capitaine des championnes du monde lors de la cérémonie de remise des prix qui a suivi la victoire de l'Espagne à la Coupe du monde à Sydney le 20 août. La joueuse de 33 ans s'est dite "victime d'une agression". La RFEF a convoqué les fédérations régionales à une réunion urgente lundi pour évaluer la situation, qui s'est transformée en un débat national sur les droits des femmes et les comportements machistes. La ministre du Travail, Yolanda Diaz, devait également rencontrer lundi des représentants du syndicat des joueuses FUTPRO, qui représente Jenni Hermoso, et de l'Association des footballeurs espagnols, afin de s'assurer que le football soit un milieu "qui offre des conditions décentes et des espaces exempts de violence sexiste". Angeles Bejar, la mère de Luis Rubiales, a déclaré que sa grève de la faim durerait "jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée face à la chasse inhumaine et sanglante menée contre (son) fils", a rapporté EFE. Selon EFE, Angeles Bejar se trouvait à l'intérieur de l'église paroissiale de Divina Pastora dans la ville natale de Luis Rubiales à Motril, dans le sud de l'Espagne. Luis Rubiales, visé par une procédure disciplinaire de la part de la FIFA, a refusé de démissionner vendredi. Des groupes féministes ont appelé à une manifestation lundi à Madrid intitulée "Avec toi Jenni". Des centaines de personnes ont manifesté dimanche à Salamanque. Le gouvernement ne peut pas renvoyer le président de la Fédération espagnole mais il a vivement dénoncé ses actions et a déclaré vendredi qu'il cherchait à le faire suspendre en recourant à une procédure juridique devant un tribunal sportif. Les 23 joueuses de l'équipe espagnole et des dizaines d'autres membres de l'équipe ont déclaré vendredi qu'ils ne joueraient pas de rencontres internationales tant que Luis Rubiales resterait à la tête de la fédération. Le prochain match de l'équipe aura lieu le 22 septembre, en Suède, dans le cadre de la Ligue des Nations. (Reportage David Latona; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)