Baiser forcé: La footballeuse espagnole, Jenni Hermoso, a porté plainte

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - La joueuse de l'équipe nationale d'Espagne, Jenni Hermoso, a porté plainte après le baisé infligé sans son consentement par le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, lors de la finale de la Coupe du monde remportée par l'Espagne, a annoncé mercredi le parquet national. Avec ce dépôt de plainte, Luis Rubiales pourrait faire face à des accusations pénales en plus de la procédure ouverte par le Tribunal administratif espagnol du sport et de sa suspension par la Fédération internationale de football (FIFA). Ni Jenni Hermoso, ni Luis Rubiales n'ont répondu dans l'immédiat à une demande d'interview de Reuters. (Reportage par Emma Pinedo et Fernando Kallas; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)