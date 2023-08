Baiser forcé: la Fifa suspend le président de la Fédération espagnole

MADRID (Reuters) - La commission de discipline de la Fédération internationale de football (Fifa) a annoncé samedi avoir suspendu à titre provisoire le président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, au coeur d'un scandale après avoir embrassé sur la bouche la capitaine des championnes du monde sans, selon elle, son consentement. Après avoir présenté des excuses tardives, Luis Rubiales a refusé de manière vindicative de démissionner vendredi lors d'une assemblée générale de la Fédération espagnole (RFEF), aggravant la crise qui secoue le football espagnol. "Le président de la commission de discipline (...) a décidé aujourd'hui (samedi) de suspendre à titre conservatoire M. Luis Rubiales de toutes les activités liées au football au niveau national et international", indique la Fifa dans un communiqué. La durée de cette suspension est de 90 jours, en attendant l'issue des procédures disciplinaires en cours, précise la Fédération internationale, qui ajoute en avoir informé l'intéressé et l'UEFA, dont Luis Rubiales est vice-président. La Fédération espagnole, qui a jusqu'à présent fait bloc derrière son président, "respecte toutes les décisions de la Fifa", a réagi son porte-parole. "Luis Rubiales a déclaré qu'il se défendrait devant les instances compétentes, qu'il fait entièrement confiance à la FIFA et qu'il réitère que, de cette manière, on lui donne l'opportunité de commencer sa défense afin que la vérité prévale et que sa complète innocence soit prouvée", a indiqué le président de la RFEF dans un communiqué. Alors que les 23 joueuses championnes du monde ont affiché leur soutien à leur capitaine en annonçant qu'elles ne rejoueraient pas pour l'équipe nationale sous l'actuelle direction, la RFEF a contre-attaqué en accusant Jenni Hermoso d'avoir menti en affirmant que Luis Rubiales l'avait embrassée sans son consentement. Dans un communiqué diffusé dans la nuit de vendredi à samedi, la RFEF a menacé la joueuse de 33 ans, qui s'est dite "victime d'une agression", de poursuites judiciaires pour "défendre l'honneur" de son président. L'affaire provoque un énorme scandale en Espagne, où le gouvernement, les principaux sponsors de l'équipe nationale féminine mais aussi d'anciens internationaux comme le gardien de but Iker Casillas ont exprimé leur indignation devant le refus de Luis Rubiales de démissionner et son discours fustigeant de "faux féministes" qui tenteraient de "l'assassiner" sur le plan social. Outre le baiser forcé, Luis Rubiales a été filmé en train de s'empoigner les organes génitaux pendant la finale remportée par l'Espagne contre l'Angleterre (1-0) dimanche en Australie. Après quatre jours de silence gêné, la Fifa s'était saisie jeudi de l'affaire en annonçant l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le patron de la RFEF. (Rédigé par Graham Keeley, version française Tangi Salaün et Camille Raynaud)