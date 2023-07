Bain prend 90% d'Adani Capital et d'Adani Housing

(Reuters) - La société d'investissement américaine Bain Capital a annoncé dimanche avoir conclu un accord pour acquérir 90% d'Adani Capital et d'Adani Housing. L'homme d'affaires Gaurav Gupta conservera 10% du capital d'Adani Capital et continuera d'en être le directeur général, a précisé Bain. La société américaine d'investissement s'est engagée à verser 120 millions de dollars à Adani Capital et à débloquer une ligne de trésorerie supplémentaire de 50 millions de dollars sous la forme d'obligations non convertibles. Adani Capital est une branche financière non bancaire du groupe Adani qui s'est lancé dans des opérations de prêt en 2017. L'opération, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre, vise à positionner Adani Capital comme société autonome dans le développement du crédit, a déclaré Bain. "Je suis très heureux qu'un investisseur crédible comme Bain intervienne maintenant et cela aidera l'entreprise à se développer davantage", a déclaré Gautam Adani, président du groupe Adani. (Reportage Akanksha Khushi à Bangalore; version française Claude Chendjou)