Bagdad condamne les frappes américaines contre des cibles liées à l'Iran

BAGDAD (Reuters) - Le gouvernement irakien a condamné mardi un "acte clairement hostile" après les frappes américaines menées dans la nuit en Irak en représailles à une attaque de drone lancée par des miliciens alliés à l'Iran. Le gouvernement irakien a qualifié ces attaques de "violation inacceptable de la souveraineté irakienne", précisant qu'elles avaient fait un mort et 18 blessés. Les Etats-Unis ont mené des frappes aériennes en représailles à une attaque de drone lancée lundi par des miliciens alliés à l'Iran qui a blessé trois soldats américains, dont un grièvement, ont déclaré des responsables américains. Ces frappes, effectuées sur ordre du président Joe Biden, ont vraisemblablement tué "un certain nombre de combattants" de la milice pro-iranienne Kataïb Hezbollah et détruit plusieurs bâtiments qu'elle utilisait, ont-ils dit. L'état-major de l'armée américaine a déclaré dans un communiqué que les frappes visaient les responsables directs d'attaques contre les troupes de la coalition en Irak et en Syrie. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, les tensions se sont accrues dans la région, avec des attaques répétées contre des bases en Irak et Syrie abritant des troupes américaines. Les Etats-Unis ont répondu à plusieurs reprises par des frappes aériennes. (Reportage d'Ahmed Elimaml et Ahmed Rasheed à Bagdad, avec Phil Stewart à Washington ; version française Jean Terzian et Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)