Bachelet (Onu) se rendra en Chine d'ici la fin mai

GENEVE (Reuters) - La Haute commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, se déplacera en Chine d'ici la fin du mois de mai pour une visite attendue de longue date dans le cadre de laquelle elle devrait se rendre dans la région du Xinjiang, a déclaré mardi une porte-parole dans un courriel à Reuters.

Des puissances occidentales et des ONG accusent la Chine de mener de vastes abus contre les Ouïghours et d'autres communautés musulmanes dans le Xinjiang, dont des détentions de masse, des actes de torture et du travail forcé. Les Etats-Unis accusent Pékin de génocide.

La Chine nie les accusations d'abus et justifie sa politique par la nécessité de combattre l'extrémisme religieux.

Le Haut commissariat des Nations unies aux droits de l'homme négocie depuis septembre 2018 les conditions d'une visite de Michelle Bachelet dans le Xinjiang.

Il s'agira de la première visite en Chine pour un Haut commissaire de l'Onu aux droits de l'homme depuis 2005.

