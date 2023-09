Bachar al Assad est arrivé en Chine

Bachar al Assad est arrivé en Chine













Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - Le président syrien Bachar al Assad est arrivé en Chine, rapportent jeudi les médias officiels chinois, sa première visite dans ce pays depuis 2004. Bachar al Assad a atterri dans la ville de Hangzhou (sud-est) à bord d'un avion Air China, dans un épais brouillard accentuant "l'atmosphère de mystère", selon les médias chinois, en référence à la rareté des apparitions publiques du dirigeant syrien depuis le déclenchement en 2011 d'une guerre civile dans son pays. Cible de sanctions occidentales pour sa répression du soulèvement populaire ayant précédé la guerre civile, le président syrien doit assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux asiatiques en compagnie de plus d'une dizaine d'autres dignitaires étrangers. La présidence syrienne a annoncé mardi dans un communiqué qu'il serait à la tête d'une délégation de haut rang pour des entretiens dans plusieurs villes chinoises, y compris un sommet avec le président chinois Xi Jinping. La Chine, tout comme la Russie et l'Iran, principaux soutiens de la Syrie, a maintenu ses relations avec le régime de Bachar al Assad malgré la répression du soulèvement de 2011. Bachar al Assad ne s'était plus rendu en Chine depuis 2004. Il s'agissait alors de la première visite d'un chef d'Etat syrien en Chine depuis l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays en 1956. (Rédigé par Joe Cash, version française Bertrand Boucey; édité par Zhifan Liu)