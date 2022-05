Azovstal: Vingt-cinq civils évacués, Kyiv en appelle à MSF

KYIV (Reuters) - Vingt-cinq civils, dont des enfants, ont été évacués vendredi de l'usine d'Azovstal et sont arrivés au village de Bezimenne, contrôlé par les forces russes et situé à une trentaine de kilomètres à l'est de Marioupol, où un camp a été installé.

Des journalistes de Reuters a assisté à l'arrivée de deux bus transportant des civils, qui ont été accompagnés jusqu'à un centre d'accueil par un représentant du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui aide à organiser les évacuations.

Les responsables du centre ont annoncé attendre plusieurs bus en provenance de l'aciérie, qui devraient arriver vendredi.

Les autorités de Marioupol ont accusé les troupes russes d'avoir violé un cessez-le-feu à Azovstal en tirant sur une voiture participant à une évacuation, évoquant un bilan d'un mort et six blessés parmi les combattants ukrainiens. La Russie n'a pas réagi dans l'immédiat à ces déclarations.

Environ 200 civils seraient encore terrés dans cet immense complexe industriel.

Le ministère ukrainien pour la Réintégration des territoires temporairement occupés a annoncé vendredi avoir demandé l'aide de Médecins sans frontières (MSF).

Les autorités de Kyiv ont adressé un courrier à l'ONG pour réclamer son aide pour évaluer l'état de santé physique et mentale des combattants ukrainiens présents sur le site, recueillir des preuves des conditions auxquelles ils sont confrontés et fournir une aide médicale aux "Ukrainiens dont les droits humains ont été violé par la Fédération de Russie".

Les autorités russes, qui démentent régulièrement cibler des civils depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier, ont appelé à la reddition les combattants qui se sont réfugiés dans ce site industriel lorsque la Russie a revendiqué la victoire à Marioupol le 21 avril dernier.

