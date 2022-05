Azovstal : Nouvelle tentative d'évacuation de civils

(actualisé avec demande d'aide ukrainienne à MSF)

KYIV, 6 mai (Reuters) - Une nouvelle opération était en cours vendredi matin pour tenter d'évacuer des civils réfugiés dans les abris souterrains de l'usine Azovstal de Marioupol, dernier bastion de résistance des forces ukrainiennes dans cette ville portuaire du sud-est de l'Ukraine, a annoncé un haut responsable ukrainien.

"Une nouvelle étape de sauvetage de nos compatriotes d'Azovstal est en cours en ce moment. Des informations sur les résultats de cette opération seront fournies plus tard", a déclaré Andri Yermak, chef des services de la présidence ukrainienne, sans donner davantage de précisions sur cette opération de secours.

"Je peux vous confirmer qu'effectivement il y a un convoi en cours (...) c'est un convoi du Comité international de la Croix-Rouge avec l'Onu", a déclaré vendredi sur BFMTV Pascal Hundt, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en Ukraine.

"C'est une opération extrêmement compliquée, nous sommes en négociations constantes avec la Fédération de Russie et avec le gouvernement ukrainien et on espère que tout va se passer bien", a-t-il ajouté.

Selon les autorités ukrainiennes, des affrontements entre combattants ukrainiens et forces russes - en dépit d'une promesse de cessez-le-feu - ont empêché une précédente tentative d'évacuation jeudi.

Environ 200 civils seraient encore terrés dans cet immense complexe industriel.

Le ministère ukrainien pour la Réintégration des territoires temporairement occupés a annoncé vendredi avoir demandé l'aide de Médecins sans frontières (MSF).

Les autorités de Kyiv ont adressé un courrier à l'ONG pour réclamer son aide pour évaluer l'état de santé physique et mentale des combattants ukrainiens présents sur le site, recueillir des preuves des conditions auxquelles ils sont confrontés et fournir une aide médicale aux "Ukrainiens dont les droits humains ont été violé par la Fédération de Russie".

Les autorités russes, qui démentent régulièrement cibler des civils depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier, ont appelé à la reddition les combattants qui se sont réfugiés dans ce site industriel lorsque la Russie a revendiqué la victoire à Marioupol le 21 avril dernier.

(Reportage Pavel Polityuk et Natalia Zinets, version française Myriam Rivet, édité par Kate Entringer)