Azerbaïdjan : La France serait responsable d'une escalade, estime Aliev

Azerbaïdjan : La France serait responsable d'une escalade, estime Aliev













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a estimé que la France, en décidant de fournir une aide militaire à l'Arménie, porterait la responsabilité d'un nouveau conflit qui viendrait à éclater dans la région du Sud-Caucase. Dans un communiqué diffusé samedi soir, la présidence azerbaïdjanaise a déclaré qu'Ilham Aliev avait exprimé cette position lors d'un entretien téléphonique avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Le chef de l'Etat azerbaïdjanais a décidé de boycotter cette semaine une réunion à Grenade, en Espagne, en marge d'un sommet de la Communauté politique européenne, consacrée à la situation au Haut-Karabakh, territoire séparatiste peuplé à majorité d'Arméniens dont Bakou a repris le contrôle après une opération militaire éclair le 19 septembre, provoquant l'exode de plus de 100.000 habitants de l'enclave vers l'Arménie. "En raison de la position bien connue de la France, l'Azerbaïdjan n'a pas participé à la réunion de Grenade", a réaffirmé samedi la présidence azerbaïdjanaise, fustigeant le feu vert donné par la France à de futurs contrats de défense avec Erevan, annoncé par la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna lors d'une visite en Arménie le 3 octobre. "Le chef de l'Etat a souligné que la fourniture d'armes par la France à l'Arménie était une démarche qui ne servait pas la paix", dit le communiqué de Bakou. "Si un nouveau conflit venait à se produire dans la région, la France serait responsable de l'avoir provoqué." (Bureau de Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse)