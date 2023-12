Azerbaïdjan : Des élections présidentielles anticipées pour le 7 février

Azerbaïdjan : Des élections présidentielles anticipées pour le 7 février













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a convoqué jeudi une élection présidentielle anticipée pour le 7 février, selon un document publié par son bureau. Ilham Aliev, 61 ans, a été réélu en 2018 et est presque certain de remporter un nouveau mandat l'année prochaine, la dissidence politique étant largement réprimée. Le dirigeant azerbaïdjanais a lancé en septembre dernier une offensive éclair pour reprendre le contrôle de l'enclave du Haut-Karabakh, un territoire reconnu internationalement comme azerbaïdjanais mais alors peuplée en majorité par des Arméniens. (Reportage Reuters, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)