Azarenka et Muguruza soignent leur entrée

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Les premiers tours du WTA 500 de Berlin se sont terminés aujourd'hui. La tête de série numéro sept Victoria Azarenka s'est imposée face à la locale Andrea Petkovic 6-4 7-6(2) en 1h45. La Biélorusse a élevé son niveau de jeu dans les moments importants pour rallier le prochain tour où elle jouera Angélique Kerber, victorieuse de Misaki Doi 6-2 6-1. Dans l'autre partie de tableau, la sixième tête de série Garbine Muguruza s'est facilement défaite de Sorana Cirstea 6-3 6-2 grâce notamment à une excellente qualité de retour. L'Espagnole affrontera Elena Rybakina qui l'a emporté sur le fil face à Shelby Rogers 2-6 6-3 6-4. Demain on verra l'entrée en lice des favorites, Aryna Sabalenka et Elina Svitolina, ainsi que Bianca Andreescu et Karolina Pliskova.