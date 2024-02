Ayvens va acquérir 500.000 véhicules de Stellantis pour sa flotte d'ici à 2026

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gestionnaire de flottes Ayvens - ex ALD-Leaseplan - va acquérir 500.000 véhicules du groupe Stellantis d'ici à 2026, ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué conjoint publié lundi. Ayvens et Stellantis "ont conclu un accord-cadre de plusieurs milliards d'euros qui encourage les filiales d'Ayvens à acheter 500.000 véhicules pour sa flotte à long terme dans toute l'Europe au cours des trois prochaines années", peut-on lire dans le communiqué. La première livraison devrait intervenir lors du premier semestre 2024, ont indiqué les deux entreprises. (Rédigé par Zhifan Liu)